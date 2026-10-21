ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು? ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದು ವರ್ಷವಿಡೀ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದಾಲ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ರಸಂನಂತಹ ನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತನ್ನ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಡಿ. ಶೇಖರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಬೀಜಗಳು ಒಳಗಿದ್ದರೆ ತೇವಾಂಶದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ತ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ!
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ (ಸ್ಟೀಲ್) ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಾಡದ **ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ** ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ **ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ** ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ!
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪದರಗಳಾಗಿ (Layers) ಜೋಡಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಪದರದ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಳಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ!
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದು **ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ (Ziplock Bag)** ಇಟ್ಟು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ತರಕಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಕೆಡದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿ!
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ತಿರುಳು ತೆಗೆದು ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ!
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಶೇಖರಣಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆರೆಯುವುದು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಸೌಟಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಒಳಹೋಗಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತನ್ನ ಮೂಲ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.