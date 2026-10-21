ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ: ಮುಖದ ಶೇಪ್ ಬದಲಾಗಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಯಿಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ಆಕಾರವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ದವಡೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ
ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಗಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದವಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಆ ಕಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಖ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮುಖದ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗಲು ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ದವಡೆ ಮೂಳೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಲ್ಲುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಆ ಕಡೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲು ಸವೆತ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ನೀವು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ವಸಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಹಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ವಿಪರೀತ ನೋವು ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದವಡೆ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯದೆ ನುಂಗಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೇರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದವಡೆ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಟೆಂಪೊರೊಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ (TMJ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ದವಡೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದವಡೆ ಆಡಿಸುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು, ಅಗಿಯುವಾಗ ನೋವು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ.
ಮುಖದ ಆಕಾರ ಬದಲಾದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಆಕಾರ ಬದಲಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲುನೋವು, ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು, ಅಗಿಯುವಾಗ ನೋವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಗಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೋವಿರುವ ಕಡೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಗಿಯಬಾರದು.
ಮುಖದ ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮುಖ ವಾಲಿದ ಕಡೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮುಖ ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಖದ ಆಕಾರ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ?
ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದವಡೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ. ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುಖದ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ದವಡೆ ಮೂಳೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದವಡೆ ಮೂಳೆಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದವಡೆ ಮೂಳೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
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