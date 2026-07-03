Cooking Tips: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಚೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು.
ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ
ಹವಾಮಾನ ಏನೇ ಇರಲಿ, ದೋಸೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ ಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೆ ಸುಲಭ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೊಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೋಸೆ ತುಂಬಾನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೋಸೆ ತೆಳ್ಳಗೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ, ದೋಸೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಚೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ರೆಸಿಪಿ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಹಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಚೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:
- 3 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ
- 1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ
- 1.25 ಕಪ್ ನೀರು
- ಬ್ಯಾಟರ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರಬಾರದು. ರಾತ್ರಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಯಾನ್ನ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ನ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದೋಸೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶಾಖದಲ್ಲಿಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡುವುದು. ದೋಸೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಅದು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ, ದೋಸೆ ಬೇಗನೆ ಸೀದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಸಮವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
- ದೋಸೆಯನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಿಕ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಾವಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ, ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಹರಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಹರಡಿದ ನಂತರ ದೋಸೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ದೋಸೆಯನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.