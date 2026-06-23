Healthy recipe: ನೀವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಥರ ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿ, ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೀರಿನ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಉದುರುದುರಾಗಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ.&nbsp;

ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಮಾ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಉದುರಾಗಿ ಬರುವ ಬದಲಾಗಿ, ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

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ಉಪ್ಮಾ ಜಿಗುಟಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರವೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿಟು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ರವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅಂಟಂಟಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು?

ಉದುರು ಉದುರಾದ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಅನುಪಾತವು 1:3 ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಕಪ್ ರವೆ ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ 3 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದುರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು 3 ಕಪ್ ನೀರಿನ ಬದಲು 2.5 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

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ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು 5 ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

  1. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸದೆ 4–5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಾರದು; ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ, ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ರವೆ ಜಿಗುಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  2. ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ನಂತರ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  3. ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ರವೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಸೌಟು ಬಳಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  4. ರವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ದೇಸಿತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪವು ರವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  5. ರವೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ರವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  6. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಫೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸೌಟ್ ಬಳಸಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದ ಉದುರಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸವಿಯಲು ರೆಡಿ. ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತುರಿದ ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.