ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು VS ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು: ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಣಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?.
ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ
ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಣಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸೂಪರ್ಫ್ರೂಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು
ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪಪೈನ್ ಕಿಣ್ವವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆ ರಸ
ಡೆಂಗ್ಯೂನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆ ರಸವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಸವು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನ
ಕಿವಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ಫ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ
ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎರಡೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಯ ರಸವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಿವಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಪ್ರತಿದಿನ 1-2 ಕಿವಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 2 ಚಮಚ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.