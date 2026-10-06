Garlic Smashed Potatoes: ಸಂಜೆಯ ಚಹಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಈ ‘ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಪೊಟಾಟೊ’ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಹೊರಗಡೆ ಗರಿಗರಿ, ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಈ 'ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಪೊಟಾಟೊ' ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟರೆ ಥೇಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಸುವಾಸನೆಯ ಈ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆಯ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು..
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Ingredients)
ಚಿಕ್ಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (Baby Potatoes): ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
ಬೆಣ್ಣೆ (Butter): 4 ರಿಂದ 5 ಚಮಚ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: 6-7 ಎಸಳು (ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಚೀಸ್ (Parmesan/Cheese): 2 ಚಮಚ (ತುರಿದದ್ದು)
ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೌಟನ್ಸ್ (Croutons): 2-3 ಚಮಚ
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (Black Pepper): ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸ್ಲಿ: ಸ್ವಲ್ಪ (ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Directions)
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಚಿಕ್ಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 12-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ (ಚಾಕು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಳಿಯುವಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಬೇಕು). ನಂತರ ನೀರು ಬಸಿದು, 5 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಟರ್ ತಯಾರಿ
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಟರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
ಟಾಪಿಂಗ್ ತಯಾರಿ
ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಟನ್ಸ್ (ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಚೂರುಗಳು) ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ (ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ)
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ತವಾ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಲೋಟ ಅಥವಾ ಕಪ್ನ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಚಪ್ಪಟೆ (Smash) ಮಾಡಿ (ತುಂಡಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ).
ಬಟರ್ ಹಚ್ಚಿ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿ
ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಟರ್ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉದುರಿಸಿ.
ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಸಿ
ಓವನ್ನಲ್ಲಿ: 220°C (450°F) ನಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿ.
ತವಾ/ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ: ತವಾ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಬದಿ ಕೆಂಪಗೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಬಹುದು.
ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ
ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಿ.
ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಟರ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ (ಖಾರದ ಪುಡಿ/ಒಣಮೆಣಸಿನ ಚೂರು) ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಟಿಪ್ಸ್ (Pro Cooking Tips)
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರಿರಲಿ (ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ)
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದ ನಂತರ, 5-10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಹಬೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದಷ್ಟೂ, ಬೇಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಲೋಟ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಲೋಟದ ತಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಒತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಡೆಯದೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಓವನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತವಾ ಟ್ರಿಕ್ (No Oven Hack)
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓವನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೋಸೆ ತವಾ ಮೇಲೆ 2 ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low-Medium flame) ಎರಡು ಬದಿ ತಲಾ 7-8 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ! (ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇದ್ದರೆ 200°C ನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಇಡಿ).
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ-ಬೆಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ (Chili Flakes), ಒರೆಗಾನೊ (Oregano) ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮರುದಿನ ತಿನ್ನಲು ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಉಳಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ತವಾ ಅಥವಾ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.