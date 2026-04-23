Banana peel chutney recipe Kannada: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಅದ್ಭುತ ಹಣ್ಣು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಜ್ಜಿ, ಹಲ್ವಾ, ಚಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಎಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ (Fiber), ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅಡಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಚಟ್ನಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತಾಜಾ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು (ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬಾರದು)– 1 ಕಪ್
ಜೀರಿಗೆ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 3 ರಿಂದ 4
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು – 4 ರಿಂದ 5
ಶುಂಠಿ – ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಲಿಂಬೆ ರಸ – 1 ರಿಂದ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ – ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕೆಂಪಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ಹುರಿದ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯೆನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಹಳದಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರಸಾಯನಿಕಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಹತ್ವ
ಈ ಚಟ್ನಿಯು ಖಾರ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಳಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಸೆಯುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.