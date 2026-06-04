ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೀರಿನ (Hard water) ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಶದ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಜ್ಜುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ, ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಪದರ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಿಂಕ್ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೀರಿನ (Hard water) ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಶದ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಜ್ಜುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆ. ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಹಳೆಯ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಬಿಳಿ ಪದರಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಬಕೆಟ್ ಹೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು:
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ ಮೇಲಿರುವ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಂಬೆ ರಸವು ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
3. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಬಳಸಿ:
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಕಲೆಗಳು ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಥವಾ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ದ್ರವವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಚ್ ಬೆರೆಸಿ ೨೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಿ, ಬ್ಲೀಚ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು (Gloves) ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ:
ದೈನಂದಿನ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (Dish soap) ಬೆರೆಸಿ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಕಲೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ? ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೈಜೀನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ.