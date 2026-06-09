ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರುಚಿಯವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಲಾವ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎರಡೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಿ, ಮಸಾಲೆ, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ, ಮಸಾಲೆಗಳ ಬಳಕೆ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಡಿಸುವ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಲಾವ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಲಾವ್ ರುಚಿ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ತುಪ್ಪ, ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಪಾತ್ರೆಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು 'ದಮ್ ಕುಕಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಬರಲು ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಂತಹ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಲಾವ್ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಲಾವ್ ರುಚಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಾಟು ಮತ್ತು ಘಮಘಮಿಸುವ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಚರಿತ್ರಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಮೂಲ ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. 'ಬಿರಿಯನ್' ಎಂಬ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದದಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಲಾವ್ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು. ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪಲಾವ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಊಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಯಿತ, ಸಲಾಡ್, ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎರಡೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳೇ. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಪಲಾವ್ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಖಾದ್ಯವಾದರೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ, ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ದಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರು ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಲಾವ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಪಲಾವ್ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.