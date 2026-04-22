ಶಿವಾಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೊಟೇಲ್ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ ಇದು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ಹೊಟೇಲ್. ಅಂದರೆ ಮರಾಠರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು 1924 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮನ್ನಾಜಿ ರಾವ್ ಎಂಬ ಮರಾಠರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಡೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್. ಮೂಲ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿಡಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಮೀಟ್ ಬಾಲ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಕುಸ್ತಿಪಟು ಆರ್ ಮುನಿರಂಗಪ್ಪ 1970ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಹೊಟೇಲ್. ಇಲ್ಲಿನ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್.
ರಾಮನಗರದ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ 1908ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹೊಟೇಲ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬಾನೆ ಫೇಮಸ್.
ಇವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಮೊಘಲ್ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಸಿಯಾನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು 1890 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೆಸಿಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ನೆಲ್ಲೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಅವಧಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲು ದಮ್ ಡುರಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಘನಾಸ್, ತಾವು ಬಡಿಸುವ ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಫೇಮಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈಲಿಯ ಬಿರಿಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
1952ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಕೋಶೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಶ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
