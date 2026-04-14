ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಸನ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಸುಡು ಬಿಸಿಲು, ಸನ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಭಯ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಶುರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ದೇಸಿ ಮದ್ದು. ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶರಬತ್ತು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಬೇಲದ ಶರಬತ್ತು ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

Related Articles

ಬೇಸಿಗೆ ತಾಪಕ್ಕೆ ಮೊಸರು vs ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಎಳನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?

ಮೊದಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ತಿರುಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ, ನಂತರ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ.

ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ?

ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತಂಪು ನೀಡುವ ಗುಣಗಳು ಅಸಿಡಿಟಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಲದ ಶರಬತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸನ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬೇಲದ ಶರಬತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್‌ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶರಬತ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಾಯಿ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಭಾರವಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶರಬತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.