ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಅಮೃತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಶಾಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮೊಸರಗಿಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಥಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರೀಯಾಗಳಿವೆ.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇಹ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮೊಸರಗಿಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿಗಿಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್/ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಳಿಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಿಯತೆ ಬೇಗ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
