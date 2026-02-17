ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಸುಸ್ತು ಅಂತಾ ನೂರೆಂಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು... ಹೀಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಲವಾರು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
1. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಾದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
2. ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣವೆಂದರೆ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ રાહત ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
3. ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ
ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಕಾರಕ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
5. ಹಲವು ರೀತಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹಸಿಯಾಗಿ, ಒಣಗಿಸಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಮೂಥಿ, ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ರುಚಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.