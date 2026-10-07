Protein Rich Breakfast: ಬೆಳಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದಿನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತಿ ಹೈಪ್ರೊಟೀನ್ ರೆಸಿಪಿ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವೂ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್-ಬೆಸನ್ ಚೀಲಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಅವಸರದ ನಡುವೆಯೂ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್-ಬೆಸನ್ ಚೀಲಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್-ಬೆಸನ್ ಚೀಲಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಹೆಸರು ಬೇಳೆ – 1 ಕಪ್
- ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು – 1/2 ಕಪ್
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2
- ಶುಂಠಿ – 1 ಇಂಚು ತುಂಡು
- ಇಂಗು – ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ – 1/2 ಟೀ ಚಮಚ
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ – 1/2 ಟೀ ಚಮಚ
- ಓಮ – 1/2 ಟೀ ಚಮಚ
- ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ
- ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ – 1
ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್-ಬೆಸನ್ ಚೀಲಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸನ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಓಮ, ಇಂಗು, ಉಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ತವೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸೌಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಕಿ ದೋಸೆಯಂತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ.
- ಚೀಲಾದ ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಚೀಲಾವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ರುಚಿಕರವಾದ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್-ಬೆಸನ್ ಚೀಲಾ ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ-ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ.