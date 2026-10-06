ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಿಂದ 20ರವರೆಗಿನ ₹300 ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.6): ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (TTD) ಮಂಡಳಿಯು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಶ್ರೀವಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ’ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು 'ಪೆರಟಾಸಿ' ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ವಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯ ಆಯ್ದ ದಿನಗಳ ₹300 ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ್ಶನ (Special Entry Darshan - SED) ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 (ಬುಧವಾರ) ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಟಿಡಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಟಿಕೆಟ್; ಒಟ್ಟು 60,000 ಕೋಟಾ ಲಭ್ಯ
ಟಿಟಿಡಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 13, 14, 18, 19 ಮತ್ತು 20 ರ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ₹300 ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 60,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಐಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ದರ್ಶನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದು
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ (ವಿಶೇಷ) ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳ ದರ್ಶನ ರದ್ದು: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (Senior Citizens), ವಿಕಲಚೇತನರು (Physically Challenged), ಶಿಶುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪೋಷಕರು (Parents with Infants), ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು (NRIs) ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ (Defence Personnel) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ತಡೆ: ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿಐಪಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳನ್ನು (Recommendation Letters) ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ! - ಟಿಟಿಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಟಿಟಿಡಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ ttdevasthanams.ap.gov.in ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತರಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸುವ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು, ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಿರುಮಲ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.