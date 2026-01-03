Astrology and Wealth: ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂದರೆ ಅವರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂದಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಸಮರ್ಥರು. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂದರೆ ಅವರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನವೆಂಬರ್
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಶೀಲರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೋಭಾವವೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಫೆಬ್ರವರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ ಅವರ ದಾನಶೀಲ ಗುಣ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ಆದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೂನ್
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲಿಗರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಿತಿಮೀರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿಗೂ ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಉಳಿತಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಗುತ್ತದೆ.