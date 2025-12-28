ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
Bad omens astrology: ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಇವು ಮುಂಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
*ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಕುಂಕುಮ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಅದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಡೆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
*ಆರತಿ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ದೀಪ ಪದೇ ಪದೇ ಆರಿ ಹೋದರೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
*ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ವರ್ತನೆ
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವುದು ಅಥವಾ ಅಳುವುದು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಕಿಟಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಗೆಗಳು ಕಿರುಚುವುದು ಮತ್ತು ಜಗಳವಾಡುವುದು ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಯುವುದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ – ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಮರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಸುರಿದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಯಭೀತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಗೋಮೂತ್ರ, ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಬಯಸಿದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ. ತುಳಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ವಿಭೂತಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಮನೆಯ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ದೋಷಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾನ: ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಶುಭ.
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ನರಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು.