ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಶುಭ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ, ಬೊಂಬಾಟ್ ಅದೃಷ್ಟ
11 March 2026 ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 11 ಬುಧವಾರ, ಬುಧನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಆಳ್ವಿಕೆ. ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಬುಧವಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 11 ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಆದರೆ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಮಾರ್ಚ್ 11, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 11 ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇತರ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.