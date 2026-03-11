ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಚಲನೆ, 4 ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಟರಿ
Grah gochar March 15 horoscope 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಚಲನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸೂರ್ಯನು, ಚಂದ್ರ, ಗುರು ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಬಹುದು.