ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಲು ಪಾದದ ಕಣಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಶನಿವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಶನಿದೇವನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಂತ್ರವನ್ನು "ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ " " ಓಂ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್" ಎಂದು ಜಪಿಸಬೇಕು.
