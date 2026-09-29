ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುಪ್ತ ವಿಜಯ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ! ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಲಿವೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳು!
ಪ್ರಿಯವಾದ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಗುಪ್ತ ವಿಜಯ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಗುಪ್ತ ವಿಜಯ ಯೋಗ?
ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ 'ಗುಪ್ತ' ಎಂದರೆ ರಹಸ್ಯ, 'ವಿಜಯ' ಎಂದರೆ ಗೆಲುವು. ಈ ಯೋಗವು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಣ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಗುಪ್ತ ವಿಜಯ ಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
1. ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries)
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುಪ್ತ ವಿಜಯ ಯೋಗವು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ (ಬಡ್ತಿ) ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೇಲುಗೈ ಆಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo)
ಗುಪ್ತ ವಿಜಯ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ ಕುದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio)
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಗುಪ್ತ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ, ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಶತ್ರುಗಳ ಯಾವುದೇ ಕುತಂತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn)
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲು ಗುಪ್ತ ವಿಜಯ ಯೋಗವು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು.)