Pitru Paksha 2026: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣ , ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನ ಅರ್ಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ 16 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಇಡಬಾರದು ನೋಡೋಣ.
ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೊ ಇಡಬೇಡಿ
ದೇವಾಲಯವು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವಂತೆ, ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿ ಇಡಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಸ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಕಸ ಅಥವಾ ಬಳಸಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಜೀವಂತ ಜನರ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೊ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಜನರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬೇರೆಡೆ ಇರಿಸಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.