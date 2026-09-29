ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಾದಿತ್ಯ, ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಾಜಯೋಗ 2026: ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ, ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ, ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಡ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಾಂತರವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಗುರುವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯವು ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.