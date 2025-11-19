ಈ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಯಿತು. 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೂ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆದಿ ಶಂಕರರು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಗತ್ ಮಂದಿರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ದೇವಾಲಯವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಅಥವಾ ''ದ್ವಾರಕದ ರಾಜ'' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್ನ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗವಾದ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ನ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
72 ಸ್ತಂಭಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಜಗತ್ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ ನಿಜ ಮಂದಿರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮೂಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 200 BCE ಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 15-16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಯಿತು. 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೂ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆದಿ ಶಂಕರರು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಮೂರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ಬದರಿನಾಥ ಮತ್ತು ಪುರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಾರಕಾಧೀಶವು ಉಪಖಂಡದ ವಿಷ್ಣುವಿನ 98ನೇ ದಿವ್ಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ
ಇದನ್ನು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವು ಸರಾಸರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 12.19 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗರ್ಭಗೃಹ (ನಿಜಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಹರಿಗ್ರಹ) ಮತ್ತು ಅಂತರಾಳ (ಒಂದು ಮುಂಭಾಗ) ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು 1473 ರಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬೇಗಡ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯವು 16ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.