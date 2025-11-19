ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸೋದು ಅಶುಭ! ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕರಿಮಣಿ ಶುಭ ಯಾಕೆ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಕರಿಮಣಿ ಸರದಲ್ಲೊ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ?
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಶುಭವೇ?
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ್ಯಾಕೆ?
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು 16 ಶೃಂಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 16 ಶೃಂಗಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಗಂಡನನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಏಕೆ?
ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಂಡನನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮಹತ್ವ
ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಆತಂಕ, ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.