2026 ರಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ
Saturn Rahu Ketu Jupiter Transit 2026 New Year bad For 5 Zodiac ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಅನಗತ್ಯ ದ್ವೇಷ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಿರಿ. ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ರಹಸ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಆರೈ ಹಂತದಿಂದಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅರ್ಧ-ಸತಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಮಂಗಳವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.