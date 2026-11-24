Beauty Tips: ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಲು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮನೆಮದ್ದು ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ? ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ಮುಖ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇಲಿನ ತುಟಿ, ಗಲ್ಲದ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅನೇಕರು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಲು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ನಿವಾರಿಸಬಹುದೇ?
ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ನಿವಾರಿಸಬಹುದೇ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಚಮಚ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಹಾಲು, 2ರಿಂದ 4 ಹನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವು ಕೂದಲಿನ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆನೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಬ್ಟನ್ಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೂದಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 5 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಉರಿ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.