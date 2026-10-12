ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 56 ವರ್ಷ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 56 ವರ್ಷ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 38 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಖುಷ್ಬೂ, ತಮ್ಮ ಸರಳ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ ದಿನ ಆರಂಭಿಸುವ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್, ಮುಖದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಹಸಿ ಹಾಲು, ಕೇಸರಿ, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತ್ವಚೆಗೆ ಹೊಳಪು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಲ್ಲರ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಇವು ಸೂಕ್ತವೇ? ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಮುಖದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಖುಷ್ಬೂ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್, ತಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಆರೈಕೆಗೂ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಈ ಸರಳ ದಿನಚರಿ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
1. ಹಸಿ ಹಾಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕೆಲವು ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ, ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಿದೆ. ಹಸಿ ಹಾಲು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತಾದ ತ್ವಚೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
2. ಕೇಸರಿ ನೀರು ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ (ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್) ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಕೇಸರಿ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಲವು ತ್ವಚೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ.
ಆದರೆ, ಕೇಸರಿ ಸಾರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದಲೂ ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೇಸರಿ ನೀರು ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಖಚಿತ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
3. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ವಚೆಯ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇದು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೊಡವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
4. ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕೇ?
ಹಾಲು, ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ, ವಯಸ್ಸು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮೊಡವೆ, ಎಕ್ಸಿಮಾ, ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸರಳ ದಿನಚರಿ
ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮೃದುವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್: ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್: ಚರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ (ಬ್ರಾಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್) ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಉರಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಸರಳ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ದಿನಚರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಅವರ ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚರ್ಮವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.