ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕೆಂಪು, ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
ತೆಳುವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗೆ ಪಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಬಹಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಾಲು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೃದುವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದುಂಡಗಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಹಳ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
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