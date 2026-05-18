How to wash black jeans: ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಬಾರಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ&nbsp;

ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಾಟಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ನಿಂದ ಫಾರ್ಮಲ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅವು ಕೆಲವೇ ಬಾರಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇತರ ಉಡುಪಿನಂತೆ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೆನಿಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

ಜೀನ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ

ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್‌ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೊದಲ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯುವುದು. ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ಕಣಗಳು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ.

ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್‌ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಬಿಸಿ ನೀರು ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ವೇಗವಾಗಿ ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪದೇ ಪದೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀನ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡೆನಿಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಒಗೆದಷ್ಟೂ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಲೆ ಬಂದರೆ, ಇಡೀ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಒಗೆಯುವುದು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.

ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಜೀನ್ಸ್ ರಕ್ಷಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ತೊಳೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಬಳಸಿ. ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.