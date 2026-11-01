Moissanite Guttapusalu necklace: ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಆಭರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುತ್ತುಗಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ವಜ್ರದಂತಹ ಮಿನುಗು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮೊಯ್ಸನೈಟ್ ಗುಟ್ಟಪೂಸಲು' ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿನುಗು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ಗುಟ್ಟಪೂಸಲು' ಆಭರಣಗಳೇ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಇದೀಗ 'ನೆಮಾಲಿ ಬೈ ಸಂಪೂರ್ಣ' (Nemalee by Sampurna) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಜ್ರದಷ್ಟೇ ಪ್ರಖರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಯ್ಸನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೂತನ 'ಮೊಯ್ಸನೈಟ್ ಗುಟ್ಟಪೂಸಲು ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಹಾರವು ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಪೂಸಲು (ಮುತ್ತುಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸ) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮೊಯ್ಸನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದರ ಉದ್ದವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ (Long silhouette) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಿನುಗನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಮೊಯ್ಸನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್?
ನೋಡಲು ಅಚ್ಚ ವಜ್ರದಂತೆಯೇ ಹೊಳೆಯುವ ಮೊಯ್ಸನೈಟ್, ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ರತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರತೆ (Brilliance) ಮತ್ತು ಮಿನುಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದರ ಹೊಳಪು ಮಸುಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
‘ಗುಟ್ಟಪೂಸಲು’ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಗುಟ್ಟಪೂಸಲು ಎಂಬುದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಗುಟ್ಟ' ಎಂದರೆ ಗೊಂಚಲು ಅಥವಾ ಗುಂಪು, 'ಪೂಸಲು' ಎಂದರೆ ಮಣಿ ಅಥವಾ ಮುತ್ತುಗಳು. ಹಾರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲಿನಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಗುಟ್ಟಪೂಸಲು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆಭರಣವನ್ನು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅಂತಸ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? (Styling Tips)
ಈ ಭರ್ಜರಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಮದುವೆ ಲುಕ್ಗಾಗಿ, ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತಹ ಕಳೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯ ಲುಕ್: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಮಾಡರ್ನ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್: ಕೇವಲ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಈ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿರಲಿ: ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಿವಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕೇವಲ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್.
ಮದುವೆಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಈ ಮೊಯ್ಸನೈಟ್ ಗುಟ್ಟಪೂಸಲು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಭರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆದಿಡಿ.
ಯಾವುದೇ ತೇವಾಂಶ ತಗುಲದಂತೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ (Airtight) ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಯಾವ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ?
ಈ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ (V-neck), ಸ್ವೀಟ್ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ (Sweetheart neckline) ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.