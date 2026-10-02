ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸಸ್ ಯೂನಿಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಶಾ ದೀಪಿಕಾ ಅಟ್ಟಲೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇವರು, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಿಶೇಷ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಖನೌ: ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸಸ್ ಯೂನಿಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಂದರಿ ಆಶಾ ದೀಪಿಕಾ ಅಟ್ಟಲೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. 38 ವರ್ಷದ ಆಶಾ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕಿ, ಉದ್ಯಮಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಶಾ ದೀಪಿಕಾ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಶಾ ದೀಪಿಕಾ, "ಭಾರತವು ಏಕತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಇಡೀ ದೇಶ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಿಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ನಾನು ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಂಪು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಶಾ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಹಿಂದೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆಶಾ ದೀಪಿಕಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಹೌದು, ಜಗತ್ತು, ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಿರೀಟದ ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವವರೆಗೆ... ಈ ಕ್ಷಣವು ಪ್ರತಿ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಫಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಸುಗಳು, ಉದ್ದೇಶ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಆಶಾ ದೀಪಿಕಾ, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.