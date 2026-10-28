ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಡದಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಲುಕ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳೂ ಪದೇ ಪದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಮಾನ ಅಳತೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
ಸೀರೆ ನೆರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಡದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಲುಕ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಒಂದು ನೆರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಗಳೂ ನೋಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆರಿಗೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಮೂಡುವುದರಿಂದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಉಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಲಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆಯೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮಾನ ಅಳತೆಯ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ
ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಮಡಿಸುವುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಿಂದ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಡಿಕೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಮಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೊಂಟದ ಬಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸೀರೆಯ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಸೊಂಟದ ಬಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ನಂತರ ಸೀರೆಯನ್ನು ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಸೆರಗನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿ.
ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಡಿಸಿ
ಈಗ ಸೀರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ನೆರಿಗೆಗಳ ಅಗಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಮಡಿಕೆ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ
ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ, ಜರಿ ಅಥವಾ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಳೆಗಳು ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಸೀರೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೊಂಟದ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ
ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.