ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಜುಮುಕಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನರ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಚೈನ್ಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಹೂಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಜುಮುಕಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪುಟ್ಟ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಎನಾಮಲ್ ಪೇಂಟ್ನಿಂದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು 4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇವು ಬೆಸ್ಟ್.
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