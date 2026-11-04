ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಹರಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಳಿನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಚೈನ್ ಇದು. ಸಿಂಪಲ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗೆ ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೋರಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಥ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೋಟಿಫ್ಸ್ ನೇತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲೈಟ್ವೆಯಿಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ಚಂದಮಾಮ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಪರ್ಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಚೈನ್ ಇದು. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚೈನ್ಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಲೈನ್ಗಳು, ಕೆಂಪು-ಮುತ್ತಿನ ಬಂಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಚೈನ್. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚೈನ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು-ಮುತ್ತಿನ ಬಂಚ್ಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಚೈನ್. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಿಚ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Blouse Designs: ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್..!
Haaram Designs: ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸೂಪರ್ ಹಾರಗಳಿವು
Long Necklace: ಸೀರೆಯುಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು
Stylish Kurtis: ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕುರ್ತಿಗಳು: ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್!