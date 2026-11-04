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ಅರ್ಧ ತೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

fashion Nov 04 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:her.zever
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ಮುತ್ತಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್. ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: her.zever
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ರೂಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಬಿಳಿ ಹರಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಳಿನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಚೈನ್ ಇದು. ಸಿಂಪಲ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗೆ ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: her.zever
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ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸಣ್ಣ ಚೈನ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೋರಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: her.zever
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ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಚೈನ್

ಇಂಥ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್‌ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: her.zever
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೋಟಿಫ್ಸ್ ನೇತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲೈಟ್‌ವೆಯಿಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: her.zever
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ಚಂದ್ರನ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ಚಂದಮಾಮ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: her.zever
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ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್

ತೆಳುವಾದ ಪರ್ಲ್ ಚೈನ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: her.zever
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ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್

ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್‌ಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಚೈನ್ ಇದು. ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: her.zever
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ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಚೈನ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಲೈನ್‌ಗಳು, ಕೆಂಪು-ಮುತ್ತಿನ ಬಂಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಚೈನ್. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: her.zever
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ಕೆಂಪು ಮೋಟಿಫ್

ಚೈನ್‌ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು-ಮುತ್ತಿನ ಬಂಚ್‌ಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಚೈನ್. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಿಚ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: her.zever

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