ಪಟಿಯಾಲ ರಾಜಮನೆತನದ ಕುಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕುಮಾರಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣಗಳ ಆಚೆಗಿನ ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪದಕಗಳು, ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ಲೆಹೆಂಗಾದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟಿಯಾಲ ರಾಜಮನೆತನ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಟಿಯಾಲ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ರೂಬಿ ಚೋಕರ್ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ದರ್ಬಾರ್ನ ಪಚ್ಚೆ ಬ್ರೂಚ್ಗಳಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಭರಣಗಳ ವೈಭವ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಚೆಗೂ ಈ ರಾಜಮನೆತನವು ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಕುಟುಂಬದ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪಟಿಯಾಲದ ಮಹಾರಾಜ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕುಮಾರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಿಕ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಪರೂಪದ ನೋಟವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು, ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೈಬದಲಾದ ಉಡುಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಳವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ
ಪಟಿಯಾಲ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಳವಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಮಗ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ರಾಜಾ ಭಲೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವು ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, "ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜಾ ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1978 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟರ್ ಆಗಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಆಭರಣಗಳು
ಪದಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಮನೆಯು ಮೊಘಲ್ ಹಾಗೂ ಪಹಾಡಿ ಶೈಲಿಯ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಒಂದು. ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಣಿಯರಿಗೂ ಇಂತಹ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಾಗೂ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ರಾಜಮನೆತನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಂದರ ಪಚ್ಚೆಯ (Emeralds) ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಲೆಹೆಂಗಾಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದನ್ನು ಬರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅದರ ಮೂಲ ಕರಕುಶಲತೆ ಹಾಗೂ ಶೈಲಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
"ಈ ಲೆಹೆಂಗಾ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯದ್ದು. ಅವರ ಮೂಲ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮರುಜೋಡಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಡುಪಿನ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿರದೆ, ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈಭವದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.