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Long Haram:

ಸೀರೆಯುಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಹಸಿರು ಮಣಿಯ ಹಾರಗಳಿವು.. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ

fashion Sep 30 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:South india Jewels
Kannada

ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಹಸಿರು ಹಾರ

ಈ ಹಾರವು ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: South india Jewels
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ಮಾವಿನಕಾಯಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಾರ

ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ (ಮ್ಯಾಂಗೋ) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ಹಾರದ ವಿಶೇಷತೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Image credits: South india Jewels
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ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ

ಹಸಿರು ಮಣಿಯ ಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಾರವನ್ನು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

Image credits: South india Jewels
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ಡಿಸೈನರ್ ಮೋಟಿಫ್ಸ್ ಹಾರ

ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಮೇಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನರ್ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳು ಈ ಹಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತಂದಿವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ.

Image credits: South india Jewels
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ಆನೆ ಮೋಟಿಫ್ ಹಾರ

ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆನೆಗಳ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಾರ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಮರ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ.

Image credits: South india Jewels
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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲಾಕೆಟ್

ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈ ಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

Image credits: South india Jewels

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