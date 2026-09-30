ಸೀರೆಯುಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಹಸಿರು ಮಣಿಯ ಹಾರಗಳಿವು.. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ
ಈ ಹಾರವು ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ (ಮ್ಯಾಂಗೋ) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ಹಾರದ ವಿಶೇಷತೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಹಸಿರು ಮಣಿಯ ಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಾರವನ್ನು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ.
ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಮೇಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನರ್ ಮೋಟಿಫ್ಗಳು ಈ ಹಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತಂದಿವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ.
ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆನೆಗಳ ಮೋಟಿಫ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಾರ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಮರ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ.
ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈ ಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
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