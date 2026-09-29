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ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್!

ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

fashion Sep 29 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್

ಎಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

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ಕ್ರೌನ್ ಶೇಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಕಿರೀಟದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

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ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ರಿಂಗ್

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹರಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಚ್.

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ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ರಿಂಗ್

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆರಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್

ನಾಲ್ಕು ಹೂವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

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