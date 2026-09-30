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ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡದೇ ಇರಲಾರಿರಿ!

fashion Sep 30 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:INSTAGRAM
Kannada

ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬ್ಲೌಸ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸದ್ಯ ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

Image credits: INSTAGRAM
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ಜೀರೋ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

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ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೀರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
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ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈ ನೆಕ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: PINTEREST
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ವಿ ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೂಕ್ತ. ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM

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