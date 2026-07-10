ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಚಿನ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಲಂಡನ್ (ಜು.10): ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯರು ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ‘ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್’ನಿಂದ (Royal Box) ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗಣ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಶುಕ್ರವಾರ ‘ವಿಂಬಲ್ಡನ್’ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌, ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾರಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಅಳಿಯನ ಜೊತೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.

ಗಮನಸೆಳೆದ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಫ್ಯಾಶನ್‌

26 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ರಾಯಲ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೂಡ ಇಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಗಿಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟ್ರೌಸರ್ ಹಾಗೂ ತುಟಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ (lip-patterned prints) ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೂಗಳು, ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕೊಂಚ ತಮಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮ್ಮರ್‌ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

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ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಲರ್ ಶರ್ಟ್, ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದ ಟೈ ಧರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಚೆಕರ್ಡ್ ಬ್ಲೇಜರ್ ತೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಫಾರ್ಮಲ್‌ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಚಿನ್‌

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಅವರು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೂಟ್, ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ಬ್ಲೇಜರ್ ಮತ್ತು ಟೈಲರ್ಡ್ ಟ್ರೌಸರ್ ಧರಿಸಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಂಗ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಟೈ ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಉಡುಪನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್-ಅಪ್ ಶರ್ಟ್-ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರಿಸ್ಟ್‌ವಾಚ್, ವ್ಯಾನ್-ಕ್ಲೀಫ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಂತಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್-ಕ್ಲೀಫ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ

ಲಂಡನ್‌ನ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಆಮಂತ್ರಣ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ 26 ವರ್ಷದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರನ್ ಮಷೀನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಮಂತ್ರಣ ಲಭಿಸಿತ್ತು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಹವಾ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾದ ಸಿಲ್ವರ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿ’ (British Grand Prix) ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ರೇಸ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಐಪಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ರೇಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಗಿಲ್, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾಡಾಕ್ ವಲಯವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನ ರೋಮಾಂಚಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದರು.