Homemade D-tan pack :ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾದ ದೇಹವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.&nbsp;

ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆರೈಕೆಗೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಖ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ನೀಡಲು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು 'ಡಿ-ಟ್ಯಾನ್' ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 4 ಅದ್ಭುತ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ

ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Related Articles

Related image1
'ಸೀತಾರಾಮ' ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ Without Makeup ಲುಕ್‌ ಇದು; ಕೊರಿಯನ್‌ ಚರ್ಮದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
Related image2
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ?: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು!

2. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮೊಸರು

ಇದು ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ, ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗದ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 4 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

3. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸ

ಬಲವಾದ ಟ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಕ್ಯಾಟೆಕೊಲೇಸ್' ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ತುರಿದು ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ರಸವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ. ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮೊಣಕೈ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆನೆಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ:

ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.