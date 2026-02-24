Komal Pandey viral fashion: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕೋಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಇನ್ನರ್ವೇರ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು…
ಫ್ಯಾಶನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹೆದರದ ಅಂತಹ ಫ್ಯಾಶನಿಸ್ಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಇನ್ನರ್ವೇರ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಾಪ್ನಂತೆ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲುಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನರ್ವೇರ್ ಅನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾದ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟ್ರೆಂಡಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕೋಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಲುಕ್ ವೈರಲ್
ಕೋಮಲ್ ಅವರು ಚಿರತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ (Leopard print) ಇನ್ನರ್ವೇರ್ ಅನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೈ-ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಾವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಲುಕ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಸರಿಯಾದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಾವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬ್ರಾಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಲುಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಬಳಕೆ. ಕೋಮಲ್ ಅವರು ಜಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಾದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೋಡಲು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಲೇಯರಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಸಾಟಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಬಳಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ರಾವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
ಬ್ರಾದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಲುಕ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೈ-ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೌಸರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಸೈಜ್ ಬ್ಲೇಜರ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ಬ್ರಾದ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಗ್ ಅಥವಾ ಕೇಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಬಳಸಿ, ಇದರಿಂದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ.
ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಇಂತಹ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಸೆಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು (Bangles) ಧರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಈ ಲುಕ್, ಫ್ಯಾಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕೋಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಫ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಫ್ಯಾಶನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ