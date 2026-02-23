Kannada

ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ:

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬದಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ನಂತೆ ಧರಿಸುವುದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದು ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
fashion Feb 23 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:chat GPT and Others
ಮಿನಿಮಲ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

Image credits: lightweight mangalsutra bracelet
ಹೆವಿ 3 ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ರೀತಿ 3 ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: elegant mangalsutra bracelet
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: minimal mangalsutra bracelet
ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಈ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: limelightdiamonds
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ಷರ ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Whitehathi

