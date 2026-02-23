ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ರೀತಿ 3 ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ಷರ ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Silver Kada Designs: ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಪ್ರತಿ ಲುಕ್ಗೂ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್
Gold Nosepin: ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಈ 7 ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ!
Hairstyles for Small Face: ಸಣ್ಣ ಮುಖದವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಇಶಾ ಸ್ಟೈಲಿದು