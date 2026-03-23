ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಟಾಪ್ ನಟಿಯರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ವರದಿಗಳು. ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೋತವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ತೆಲುಗು360 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಿರ್ಚಿ9 ವರದಿಯು ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು 'ಪರಶಕ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ಮಿರ್ಚಿ9 ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಅವರು ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ, ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ 2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರು 'ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂದಡಿ' (2021), 'ಧಮಾಕಾ' (2022), 'ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ' (2023), 'ಗುಂಟೂರು ಖಾರಂ' (2024), 'ಮಾಸ್ ಜಾತರ' (2025) ಮತ್ತು 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' (2026) ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿವೆ.