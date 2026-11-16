ಐಜಿಪಿ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಇದೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ 1983ರಲ್ಲಿ 'ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು' ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ!
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆ ಒಂದು ಭಾವುಕ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು! 'ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು' ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1983ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಥಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದ ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನ್ಮತಾಳಿತು.
ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದ ಐಜಿಪಿ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ!
ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಐಜಿಪಿ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು (ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು). ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾವೊಬ್ಬರೇ ವೇದಿಕೆ ಏರಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲಕಿತ್ತೆಂದರೆ, "ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರಬೇಕು" ಎಂದು ಅಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರವೇ 'ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು'.
'ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು' ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದ್ದ 4 ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳು!
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು:
- ಮತ್ತೆ ರೈತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು: ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಗ್ಧ ರೈತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
- ರಾಜ್-ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿ: ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
- ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ನಟನೆ: ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರವಿದು.
- ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಯೋಗ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಜಜೀವನದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
"ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರೇ ಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ, ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು "ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರೇ ಬೇಕು" ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮುಂದೆ 1995ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ 2026ರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ 'ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು', ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಆತ್ಮದಂತಿದೆ.