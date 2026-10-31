ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 1978ರ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್’ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೇ’ ಹಾಡಿಗೆ ರ್ಯಾಪರ್ ಗುಬ್ಬಿ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೇ 2.0’ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರ್ಯಾಪ್, ರೆಗ್ಗೇಟನ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ: ‘ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೇ 2.0’ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀ
ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೇ’ ಕೂಡ ಒಂದು. 1978ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್’ ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ರ್ಯಾಪರ್ ಗುಬ್ಬಿ, ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಟ್ರೋ ಹಾಡಿಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಗೇಟನ್ ಸ್ಪರ್ಶ
‘ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೇ 2.0’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಮೂಲ ಹಾಡಿನ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾರೇಗಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಹಿಪ್ಹಾಪ್ ಸಂಗೀತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಗುಬ್ಬಿ, ಮೂಲ ಹಾಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮಧುರೈ ಮೂಲದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿಂಕ್ಫ್ಲೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಗುಬ್ಬಿ, ಹಾಡಿಗೆ ರೆಗ್ಗೇಟನ್ ಬೀಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೋ ಶೈಲಿಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಪ್ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ರ್ಯಾಪ್ ಅನುಭವ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೈಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀ
ಈ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಪೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸ್ಪೈಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕು, ನೆರಳು, ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಲನೆಗಳ ಮೂಲಕ 1970ರ ದಶಕದ ಚಿತ್ರಗಳ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀಗೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಹಾಡು ವಿಶೇಷ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೈ ಪಾತ್ರ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತಂತೆ.
ಹಳೆಯ ನೆನಪು, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಭ್ರಮ
1978ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಯುವಜನರ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಗೀತದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೂಲ ಹಾಡು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ‘ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೇ 2.0’ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.