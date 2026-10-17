ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಟ್ರೇಲರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲವೇಕೆ? ರಾಮಾಯಣ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಮ, ಸೀತೆ, ರಾವಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇದುವರೆಗೂ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಲುಕ್ ಇನ್ನೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕೂಡ ಒಂದು. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ರಾಮ, ಸೀತೆ, ರಾವಣನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈಕೇಯಿ, ಜಟಾಯುವಿನಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಮನ ಪರಮಭಕ್ತ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದ ಸುಳಿವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಟ್ರೇಲರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹನುಮಂತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಪರಮಭಕ್ತನಾದ ಹನುಮಂತ, ಸೀತೆಯ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಂಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಆಂಜನೇಯನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ. ರಾಮ, ರಾವಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿರುವ ಮೇಕರ್ಸ್, ಹನುಮಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ?
ಸದ್ಯ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಹನುಮಂತನ ಲುಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಇರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಬಹುದೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಥೆ ಇರಲಿದೆ?
ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಾವಣನ ಕಥೆ, ಸೀತಾರಾಮರ ವಿವಾಹ, ವನವಾಸ ಮತ್ತು ಸೀತಾಪಹರಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ-ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ, ವಾನರಸೇನೆ, ವಾಲಿ-ಸುಗ್ರೀವರ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತನ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ? ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.