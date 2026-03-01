ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ತೆಲುಗು ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ತನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಚಿರು ಯಾವ ನಟನ ಕಟೌಟ್ ನೋಡಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅವರೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದ ನಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಸದಾ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ರೊಟೀನ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕ ನಟರು ಬಂದರೂ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಛಾಪು ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಎಷ್ಟೇ ನಾಯಕ ನಟರು ಬಂದರೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 70ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ ಆ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದರೂ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ, ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ‘ಸಂಘರ್ಷಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿದ್ದೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇನ್ನೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೇನೋ ಎಂದು ತಾನು ಹೆದರಿದ್ದಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ''ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಸಂಘರ್ಷಣ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಸೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಬಂದ. ಆಗತಾನೆ ಮೀಸೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದ. 20-25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆ ಯುವಕ ಯಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 'ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮಗ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಢವ ಢವ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇವನನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ? ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೇನೋ, ಇನ್ನು ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೆದರಿದ್ದೆ'' ಎಂದರು ಚಿರಂಜೀವಿ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅವರ ಬಳಿ, ''ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯೇ?'' ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ''ಇಲ್ಲ ರಾಜಾ, ಅವನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದರಂತೆ. ಆಗ ಚಿರಂಜೀವಿ, ''ಅಬ್ಬಾ, ಬದುಕಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಹೌದು ಸಾರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕಷ್ಟ ನಮಗ್ಯಾಕೆ, ಹುಡುಗನನ್ನು ಓದೋಕೆ ಬಿಡಿ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ''ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ ವೆಂಕಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುಮಾಡಿದ'' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ವರು ನಾಯಕ ನಟರು ಆಳಿದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್. ಈ ನಾಲ್ವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದವರು. ಬಾಲಯ್ಯ ನಂದಮೂರಿ ವಂಶದ ಕುಡಿಯಾಗಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಾದರು.