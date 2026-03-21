ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಹೈಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮಲಾ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಲಲಿತಕಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಂದರೆ N-ನಾಟ್ಯ, T-ತಾಳ, R-ರಾಗ... ಕಲೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಖಂಡಾಂತರಗಳಿಗೆ ಪಸರಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ. ದೇವರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಅವರಿಲ್ಲದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನನಗೆ ಲಭಿಸಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ತಿರುಗುಲೆని ಮನಿಷಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ನಂತರ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್
ಈ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.