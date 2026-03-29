ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ನಟನಾ ವಾರಸುದಾರನಾದರೂ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 'RRR' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಕರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಯವಂತ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೀರೋ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನಟನೆ, ವರ್ತನೆ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೆಲುವು-ಸೋಲನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಚರಣ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. "ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೀರೋ. ಒಮ್ಮೆ ಕಥೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಥೆ ಓಕೆ ಆದ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವ ಹೀರೋಗಳು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚರಣ್ ಹಾಗಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್, ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಯಾರೋ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಚರಣ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿದರೆ, 'ಹೌದಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾರಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮಗ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಜನ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಟನನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ಚರಣ್
'RRR' ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಆಚಾರ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸತತ ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಟೋನ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.